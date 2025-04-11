2025-04-11 17:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

كشف مركز حقوقي، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، عن أكثر الأنهار تلوثاً في الشرق الأوسط، محذرًا من كارثة بيئية تهدد محافظات جنوب العراق.

وقال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي لـ"بغداد اليوم"، إن "محافظات جنوب العراق تعاني من تلوث مرتفع في الأنهار الرئيسة الممتدة داخلها، خاصة مع تدفق المخلفات الصناعية ومخلفات المدن إليها، بالإضافة إلى التجاوزات المستمرة، ما يرفع من معدلات التلوث إلى أرقام مثيرة للقلق".

وأضاف العبادي، أن "معدلات تلوث المياه في أنهار البصرة تُعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، ما يجعلنا أمام كارثة بيئية حقيقية تتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة".

وأشار إلى أنه "لا يمكن الخلاص من تسونامي تلوث مياه الأنهار في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية إلا عبر تفعيل مشروع تحلية مياه البحر، واستنساخ تجربة بعض دول الخليج، ومنها السعودية التي كانت قبل عقود من أكثر الدول جفافاً، لكنها تحولت اليوم إلى مصدر للمياه".

ولفت العبادي إلى، أن "حتى الشركات الأجنبية العاملة في مختلف القطاعات داخل البصرة لا تعتمد على الإنتاج المحلي من المياه، بل تستورد احتياجاتها من الكويت والسعودية، وهذه رسالة واضحة يجب الوقوف عندها".

وأكد أن "نحو 60 إلى 70% من الأمراض التي تصيب سكان المحافظات الجنوبية بشكل عام، ناجمة عن تلوث مياه الأنهار، ما يستوجب المضي بقرار تحلية مياه البحر واعتمادها كمصدر أساسي لتزويد محطات الإسالة بمياه صالحة للشرب".