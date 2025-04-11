ثلاثة انتصارات بدوري النخبة العراقي لكرة اليد

2025-04-11 17:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثامن منالمرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، للموسم 2024-2025.

وفاز فريق ديالى على ضيفه فريق ذي قار بنتيجة35 - 28، حيث جرت المباراة في قاعة ناديديالى المغلقة.

وفاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة34 – 29، وقد جرت المباراة في قاعة نادي الجماهير المغلقة في محافظة كربلاء.

وفي اخر مواجهات اليوم، فاز فريق الشرطة علىمضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 33 – 20، وجرت المباراة في قاعة نفط البصرةالمغلقة للالعاب الرياضية.

من جانب آخر، انطلقت منافسات الدور الاول منالمرحلة الاولى لدوري الدرجة الاولى العراقي لكرة اليد، وفاز فريق البصرة على فريقالطوز بنتيجة 45 – 23، وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق كويه على فريق صلاح الدينبنتيجة 16 – 15.