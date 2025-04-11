2025-04-11 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، معوضة بعض خسائرها السابقة، وسط تقلبات الأسواق العالمية.خام برنت: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.17 دولار، أي بنسبة 0.27%، لتسجل 63.50 دولارًا للبرميل، مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 63.33 دولارًا.خام غرب تكساس الوسيط (WTI): صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.36 دولار، أو ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 59.71 دولارًا للبرميليأتي هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار بعد أسبوع من التراجعات الحادة، حيث أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على توقعات الطلب العالمي على النفط، كما أن زيادة المعروض في الأسواق، نتيجة لخطط منظمة أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة الإنتاج، ساهمت في الضغط على الأسعار.ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تظل أسعار النفط تحت الضغط في المدى القريب، مع ترقب الأسواق لتطورات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات العرض والطلب العالمية، بالإضافة إلى قرارات منظمة أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج.