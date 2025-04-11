صلاح بعد تجديد عقده: ليفربول قادر على حصد المزيد من الألقاب

2025-04-11 17:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد النجم المصري محمد صلاح، عقب تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه مع الفريق، مشددًا على قدرة فريقه التتويج بمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، وذلك في تصريحات نُشرت اليوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل 2025.وقال صلاح في حديث للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس جدًا، لدينا فريق رائع الآن، ووقعت على العقد الجديد؛ لأنني أؤمن بأن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى وحصد المزيد والاستمتاع بكرة القدم التي أقدمها".وأضاف، "قضيت أفضل سنواتي هنا، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى، أستمتع بحياتي في ليفربول، وأعيش أفضل فترات مسيرتي الكروية".وأشار صلاح إلى أن الدعم الجماهيري المتواصل شكل دافعًا مهمًا له وللفريق، مؤكدًا، "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، جئت إلى ليفربول لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالمزيد، استمروا في دعمنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق البطولات."إنجازات محمد صلاح مع ليفربول (حتى نيسان 2025):الإنجاز عدد المرات السنة/السنواتالدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) 2019–2020دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League) 2018–2019كأس السوبر الأوروبي 2019كأس العالم للأندية 2019كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) 2021–2022كأس الرابطة الإنجليزية (Carabao Cup) 2021–2022الدرع الخيرية الإنجليزية 2022إجمالي عدد الألقاب الكبرى 7أبرز أرقامه الفردية:• عدد المباريات: 394 مباراة• عدد الأهداف: 243 هدفًا• هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي• جائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين• هداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم