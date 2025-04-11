تحرك نيابي لتشريع قانون "تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية"

2025-04-11 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عزمها تشريع قانون خاص بملف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي.وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عائشة المساري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة تتابع التطورات الكبيرة في الخدمات الجارية في العاصمة بغداد والمتضمنة إنشاء الجسور والمتنزهات والمستشفيات، فضلًا عن افتتاح الكثير من المدارس وإكساء الشوارع وهذه خدمات ظاهرة للعيان".وأشارت المساري إلى، أن "اللجنة النيابية تؤازر الحكومة لإنجاز أكبر عدد من المشاريع".وتابعت، أن "لجنة الخدمات تعمل على تشريع قانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بهدف تقديم الخدمات إلى تلك الأراضي وتنظيم ملفها"، مبينة، أن "اللجنة ستحاول تمرير القانون خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي".