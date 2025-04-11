بارزاني وروبيو يبحثان تطورات المنطقة ويؤكدان ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم

2025-04-11 18:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، آخر المستجدات في المنطقة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التحالف بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، تلقته "بغداد اليوم"، أن الطرفين شددا على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، لما يمثّله ذلك من أهمية اقتصادية وسياسية للإقليم والعراق والمنطقة عمومًا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، عن تقدير الولايات المتحدة للدور الذي يؤديه إقليم كوردستان بوصفه "ملاذًا آمنًا لمختلف المكونات القومية والدينية"، مشيدًا بمساهمته في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين واشنطن وأربيل، بما يعزز المصالح الثنائية ويكرّس الاستقرار في وجه التحديات الإقليمية المتزايدة.



