"الشهادة تنتصر".. مهرجان يستذكر سيرة الشهيد السيد محمد باقر الصدر

2025-04-11 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيأقامت مؤسسة ارتقاء للفن والإعلام مهرجانًا بعنوان "الشهادة تنتصر"، إحياءً لذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر (بنت الهدى) رضوان الله عليهما.وشهد المهرجان، الذي أُقيم برعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، عرضًا خاصًا لفيلم يوثّق سيرة الشهيد الصدر (قده)، يتناول جوانب من حياته ويُعرض للمرة الأولى.وقال مسؤول العلاقات في مكتب الشيخ اليعقوبي علي الفوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، نؤكد من خلال هذا المهرجان الذي يحمل شعار "الشهادة تنتصر"، أن الله اختار يوم 9 نيسان بالتاريخ الميلادي، ليكون يومًا لشهادة السيد الصدر ويومًا لتحرير العراق من النظام الصدامي الدموي الذي اغتال السيد الشهيد وأخته العلوية، وأراد الله جلّ شأنه أن ينتصر لتلك الدماء الطاهرة في اليوم ذاته، عبر إسقاط الطاغية".وأضاف، "إن هذا المهرجان يُعد رسالة تؤكد أهمية إحياء ذكرى مراجعنا العظام بشكل واعٍ يليق بمكانتهم، وفي مقدمتهم السيد محمد باقر الصدر، الذي له حق عظيم على العراق، وعلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بل وعلى جميع أبناء هذا الوطن، تقديرًا لتضحياته وعطائه ودمائه الزكية، رضوان الله عليه".