العتبة العباسية المقدسة تقيم فعاليات حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات العراقية

2025-04-11 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقامت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، فعاليات حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات العراقية بمشاركة نحو 5 آلاف طالب.وأقيم حفل تخرج طلبة الجامعات العراقية (دفعة على هدي القمر الخامسة) وفقًا لبيان صادر عن العتبة العباسية المقدسة، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تحت شعار (من غيث كربلاء ينبت العطاء)، بمشاركة نحو 5 آلاف طالب يمثلون 64 جامعة من مختلف محافظات العراق.وشهدت الفعاليات مجموعة من الفقرات منها، ترديد قسم التخرج وعهد الولاء للوطن وتأدية زيارة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) بصورة جماعية.وشكل المشاركون في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية بمختلف طوائفهم وقومياتهم، رسمة فنية جسدت صورة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، وعبارة (مرجعية أمة) تعبيرًا عن شكرهم إلى المرجعية الدينية العليا على دورها في حفظ وحدة العراقيين.وتمثل الرسمة، رسالة وفاء واعترافًا بالجميل لدوره في حماية العراق عبر إصداره فتوى الدفاع الكفائي، التي أسهمت بتحريره من الجماعات الإرهابية التي استهدفت البلاد في عام 2014م، إلى جانب دعمه للعملية التعليمية والمجتمعية.