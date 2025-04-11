نيجيرفان بارزاني يجتمع مع أردوغان في أنطاليا (صور)

2025-04-11 18:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيسإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،مدينة أنطاليا.

وأظهرت صور، اطلعت عليهاوكالة شفق نيوز، اللقاء الثنائي بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان، على هامش منتدىأنطاليا الدبلوماسي الرابع.

وانطلقت يوم الجمعة،أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية فيعالم منقسم".

وعُقد المنتدى برعاية أردوغان،الذي ألقى كلمة الافتتاح، وأعرب عن أمله أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير، وتوجيهرسالة سلام إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في المنتدى هذاالعام أربعة آلاف ضيف محلي وأجنبي، من بينهم 20 رئيساً ورئيس وزراء، و50 وزيرخارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، و60 ممثلاً رفيع المستوى من المنظماتالدولية.

ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، من بين القادة العشرين الذين وجهت لهم الحكومة التركية دعوة رسميةللمشاركة في المنتدى، إلى جانب وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، ممثلاً عن بغداد.