2025-04-11 18:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزيرالخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن إقليم كوردستان يؤدي دوراً مهماًفي صون أمن المنطقة واستقرارها.

وعبّر روبيو، خلال اتصالهاتفي أجراه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وفق بيان ورد لوكالةشفق نيوز، عن بالغ تقدير الولايات المتحدة للدور الذي يضطلع به إقليم كوردستانبوصفه ملاذاً آمناً للمكونات القومية والدينية كافة، مشيداً في الوقت نفسه بـ"إسهامهالجوهري في صون استقرار المنطقة وأمنها".

ووفق البيان، بحث ماركوروبيو مع مسرور بارزاني، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أهميةترسيخ العلاقات الثنائية، كما اتفقا على أهمية تعزيز وتوطيد أواصر الصداقةوالتحالف القائم بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جزء آخر من المكالمةالهاتفية، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليمكوردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، كما اتفق الطرفان على أهمية إدامة التشاوروالتنسيق بينهما، حفاظاً على المصالح المشتركة.