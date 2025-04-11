نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب

2025-04-11 18:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم الجمعة، أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المملكة المغربية.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير المغربي في العراق عبد الكريم بن سلام، والوفد المرافق له".وأضاف البيان أن "السفير أعرب عن سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال، فيما جرت مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الكفيلة بتوسيع مستوى التعاون في مختلف المجالات".وأكد نائب الرئيس، بحسب البيان، "أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتشجيع السياحة بين الجانبين، واستثمار الاستقرار في البلاد وإقليم كردستان العراق، لا سيما أن المملكة المغربية من الدول المهمة في المنطقة، وتشهد استقراراً سياسياً وأمنياً، وهناك مشتركات وروابط تاريخية تجمع الشعبين".