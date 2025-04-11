التدريسي بجامعة تكريت.. أوراقه ستحال للقضاء فماذا عن "الطالبة"؟

2025-04-11 19:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاحالدين، يوم الجمعة، بأن الأستاذ الجامعي المتهم بقتل منتسب أمني خلال ضبطه بوضع جنسي معطالبة، سترفع أوراقه التحقيقية للقضاء يوم الثلاثاء المقبل، فيما بين أنه تم الكشفعن شكاوى عدة بالتحرش مسجلة ضده سابقا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقاتالأولية مع التدريسي في جامعة تكريت، المتورط بقتل حارس أمني، بعد أن ضبطه بسيارتهبوضع مخل مع طالبة، أشارت إلى وجود حالات تحرش سابقا وشكاوى مسجلة ضده بهذا الخصوص".

وأضاف أن "أوراقه التحقيقية سترفع للقضاءيوم الثلاثاء المقبل، بتهمتي القتل العمد والتحرس الجنسي".

وبشأن الطالبة التي ضبطت مع التدريسي، أوضحالمصدر، أنه "جرى استدعائها للتحقيق بهدف الإدلاء بإفادتها فقط، دون أن يتماحتجازها".

وكشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم أمس، تدريسيفي كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت كان على علاقة مع إحدى الطالبات في الجامعةوكان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي، وتم إبلاغ الأمنالجامعي بذلك، وتم نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لكن التدريسي لاحظ وجودأمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين، مبيناً أن المنتسبالأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلميالعراقية، يوم أمس الخميس، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس)لـ"ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة"، إثر حادثةالدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعة بعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيمعلاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

كما أصدرت جامعة تكريت، إيضاحاً بشأن حادثة وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد)والإجراءات التي اتخذتها بحق التدريسي، مؤكدة أنها اتخذت إجراءا سريعا عبر القبض علىالتدريسي وتسليمه للقضاء، وتشكيل لجنة بتوجيه من رئيس الجامعة، كما وجه بمتابعةحالة المتوفى من أول دخوله للمستشفى إلى نقله لمستشفيات أربيل ولحد آخر لحظة، وقامرئيس الجامعة بزيارته شخصياً في مستشفيات أربيل، وأوصت اللجنةبعزل التدريسي وتمت متابعة إصدار الأمر الوزاري بالعزل، وهناك متابعة لحقوق الموظفالمتوفى.