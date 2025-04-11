2025-04-11 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجاوزت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة، (11 نيسان 2025)، مستويات 3200 دولار لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 3200 دولار للأونصة، مدفوعاً بالمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، مما عزّز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.

وتتجه الأسعار نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تُقدّر بحوالي 6%.

وقد تأكدت مكانة الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، في ظل تقلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، ما أشعل موجة بيع عشوائي في الأسهم والسندات الأمريكية والدولار، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي يُخيّم على السوق الأمريكية.

أما مؤشر الدولار فهبط دون مستويات 100 نقطة لأول مرة في أكثر من 20 شهراً.

محلياً سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستويات تاريخية أيضاً في العراق حيث بلغ 675 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 بحسب لنشرة اليومية لأسعار محال الصاغة والمجوهرات في بغداد.