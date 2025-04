القاسم يتعادل مع الكرخ وأربيل يفوز على الحدود بدوري نجوم العراق

2025-04-11 20:05:08 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الكرخ، اليوم الجمعة، إيجابياً بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب النجف الدولي (الملعب المفترض لفريق القاسم)، عند الساعة الخامسة عصراً. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه في الدقيقة […]

