نائب الرئيس الإيراني: الغرب فشل في خطته لحرمان بلادنا من التكنولوجيا النووية

2025-04-11 20:05:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، إن العلوم والتكنولوجيا النووية اليوم هي قدرة ذاتية ومتجذرة في عقول أبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات إسلامي جاءت بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مؤكدا أن الغرب فشل في خطته لحرمان إيران من التكنولوجيا النووية. […]

