2025-04-11 20:09:55 - المصدر: ايشان

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، سيجري خلال اللقاء بحث تسوية النزاع في أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن “موضوع اللقاء المحتمل بين بوتين والرئيس […]

ظهرت المقالة “العهد الجديد”.. الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في سانت بطرسبورغ أولاً على ايشان.



