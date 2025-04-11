رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يبحثان تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية

2025-04-11 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ودعم استقلال القضاء.وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق العدالة ويعزز النظام القانوني في البلاد".كما بحث اللقاء، وفق البيان، آليات دعم استقلال القضاء وتطوير العمل القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة ويعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي.