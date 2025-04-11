سيدات العراق يحرزن 4 ميداليات ببطولة الجودو العربية

2025-04-11 20:55:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواصل منتخب العراق للجودو تألقه في البطولة العربية المقامة حالياًفي العاصمة الأردنية عمّان، حيث أحرز أربع ميداليات ملونة في منافسات الإناث لفئتيالأشبال والناشئين، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العربية.

وجاءت آخر الإنجازات عن طريق اللاعبة ليانمنتصر التي توجت بالميدالية الذهبية في وزن 40 كغم لفئة الأشبال (إناث)، لتضيفذهبية جديدة إلى رصيد المنتخب الوطني.

وكانت اللاعبة داليا حيدر قد افتتحت سجل الذهبللعراق، لتؤكد اللاعبات العراقيات حضورا لافتاً في البطولة.

ولم تتوقف النتائج عند الذهب، إذ أحرزت اللاعبةروان مشتاق ميدالية فضية مستحقة، تبعتها ريتاج منتصر بميدالية فضية ثانية، ما يؤكدتوازن الأداء بين الفئتين وقدرة اللاعبات على المنافسة في مختلف الأوزان.

وبفضل هذه النتائج، يحتل العراق المركز الثالثفي الترتيب الفرقي العام لمنافسات الإناث، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول منقبل الاتحاد العراقي للجودو والكادر التدريبي في تهيئة اللاعبات وتحقيق حضور مشرّففي هذا المحفل العربي المهم.