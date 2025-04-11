ميسان تستضيف مهرجان العراق السينمائي للشباب وتحتفي بالأفلام الفائزة

2025-04-11 22:00:02 - المصدر: واع

ميسان – واع – نجم عبد اللهاستضافت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، العروض الخاصة بالأفلام الفائزة في الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب.وقال مدير منتدى الثقافة والفنون في ميسان، محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية شباب ورياضة ميسان استضافت، بالتعاون مع المركز التنسيقي للثقافة والفنون في المحافظة، الأفلام الفائزة في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، الذي أُقيم برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع".وأوضح المدير الفني والتنفيذي للمهرجان، خالد آل زهراو، في حديثه لـ(واع)، أن "المهرجان تجول في عدة محافظات عراقية، حيث أقيم في البصرة ونينوى، قبل أن يحط رحاله أخيراً في محافظة ميسان لعرض الأفلام الفائزة بالجوائز الأربع الأولى".وأضاف أن "اللجنة المنظمة تأمل في لقاء المزيد من المواهب الشبابية المبدعة في المجال السينمائي، لتكون نواة لإقامة النسخة الثانية من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب".من جهته، أشار مدير معهد الفنون الجميلة للبنين في ميسان، رائد دعير جاسم، في حديثه لـ(واع)، إلى أن "المهرجان شكّل حصيلة للنتاج السينمائي لأكثر من 30 شاباً قدموا أعمالاً وأفكاراً سينمائية تواكب الحداثة والتجديد".وتابع أن "تنظيم المهرجان مثّل فرصة حقيقية لإبراز الفنانين الشباب من أصحاب المواهب، وكان لمساهمات طلاب معهد الفنون الجميلة في ميسان دورٌ بارز من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تهدف إلى إحداث نهضة فنية شبابية، باتجاه إقامة فن سينمائي ومسرحي حديث يحمل رؤى مبدعة".