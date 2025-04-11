إحباط محاولة تهريب عجلتين دون الموديل في ميناء أم قصر

2025-04-11 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب عجلتين دون الموديل المسموح باستيراده في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمكن مركز جمرك أم قصر الأوسط في ميناء أم قصر من إحباط محاولة تهريب عجلتين نوع (جيب) موديل (2021-2022) دون الموديل المسموح باستيراده".وأكدت الهيئة - بحسب البيان- أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع هيئة المنافذ الحدودية و الجهات الحكومية الساندة في الميناء وبإسناد من شرطة الجمارك".