جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين

2025-04-11 22:05:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته رقم (6) التي ستُعقد يوم الاثنين المقبل ،وتتضمّن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من المقترحات والقوانين ذات الطابع التشريعي والبيئي والدولي. وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس،،فإن الجلسة ستتضمن: التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، المقدم […]

