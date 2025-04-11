نيجيرفان بارزاني عن لقائه مع أردوغان: مثمر للغاية

2025-04-11 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصفرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، لقائه مع الرئيس التركي رجبطيب أردوغان، بأنه "مثمر للغاية".

وقال بارزانيفي منشور على منصة "إكس"، إنه "أجريتلقاءً مثمرًا للغاية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنطاليا".

وأضاف "جدّدت تأكيدي على أهمية إحياء عملية السلام في تركيا، باعتبارهاطريقًا نحو الاستقرار والسلام الدائم، وشددت على ضرورة ألا يتم تضييع هذه الفرصةالتاريخية".

وتابع "كما أكدت أن على حزب العمالالكوردستاني الاستجابة بشكل صريح وواضح لدعوة أوجلان"، مبينا "كذلكناقشنا اللقاء الأخير للرئيس أردوغان مع وفد حزب ديم، وتحدثنا عن أهمية ذلك اللقاءفي فتح باب الحوار وتعزيز فرص السلام".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقىالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة أنطاليا.

وانطلقت يوم الجمعة، أعمال منتدى أنطالياالدبلوماسي الرابع، تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

وعُقد المنتدى برعاية أردوغان، الذي ألقى كلمةالافتتاح، وأعرب عن أمله أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير، وتوجيه رسالة سلام إلىشعوب العالم أجمع.

ويشارك في المنتدى هذا العام أربعة آلاف ضيفمحلي وأجنبي، من بينهم 20 رئيساً ورئيس وزراء، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر منمختلف الدول، و60 ممثلاً رفيع المستوى من المنظمات الدولية.

ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من بينالقادة العشرين الذين وجهت لهم الحكومة التركية دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى،إلى جانب وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، ممثلاً عن بغداد.