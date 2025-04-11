2025-04-11 22:20:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقّع خبير الأنواء الجوية، صادق عطية، مساء اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، تأثر البلاد بحالة جوية ربيعية جديدة اعتبارًا من يوم غد السبت (12 نيسان)، نتيجة منخفض جوي في الطبقات العليا يتزامن مع منخفض سطحي متمركز فوق شبه الجزيرة العربية.

وقال عطية في تحديث جوي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحالة الجوية ستتسبب بزخات متفرقة من الأمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة أحيانًا بالبرق والرعد ونشاط في الرياح السطحية، إلى جانب تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة"، مبينًا أن هذه الزخات "قد لا تشمل جميع المدن نظرًا لطبيعة الحالة الربيعية".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى اندفاع جبهة باردة سطحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يُحتمل أن تسبب عاصفة غبارية تضرب مناطق شرق سوريا وشمال غرب وغرب العراق".

ودعا عطية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية، وأخذ الحيطة خاصة في المناطق المعرضة للعواصف الغبارية.