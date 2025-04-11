دوري نجوم العراق.. فوز ثمين بالوقت القاتل لكربلاء على زاخو

2025-04-11 22:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏فاز فريق كربلاء، مساء الجمعة، على ضيفه زاخو بهدف قاتل في الانفاس الاخيرة، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة الـ7:30 مساءً.

وجاء هدف المباراة في الوقت القاتل عند الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء عن طريق نور المصطفى.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 21 بالمركز 18 وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 52 بالمركز الثالث.‏

وشهدت المباراة طرد حكم اللقاء مهند قاسم، للاعب فريق زاخو المحترف ديبوتي اوغونا في الدقيقة 77، لسوء سلوكه داخل الملعب، ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.