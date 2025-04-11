دورات المياه في بغداد.. الحكومية "تزكم الأنوف" والخاصة فيها محارم وعطور (صور)

2025-04-11 22:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ للنظافة دور جوهري في إظهار الجوانبالجمالية، ولها دور واضح في الحفاظ على الصحة العامة، وتعد إحدى أبرز الظواهر الحضاريةوالعوامل التي تجذب الناس لزيارة البلدان والاستمتاع بالمشاهد العامة فيها.

في العاصمة بغداد، تبذل الجهات الحكوميةجهوداً واضحة في الحفاظ على النظافة في المواقع العامة، وتدعو المواطنين على الدوامللحفاظ على نظافة العاصمة، لكن، دورات المياه هي من أكثر الأماكن التي تتطلب المزيدمن الحرص على نظافتها وإدامتها وتلبية الشروط الصحية وتوفير جميع المستلزمات الضروريةفيها.

وتلعب أمانة بغداد ودوائرها البلدية المتعددةفي بغداد، دوراً واضحاً في قطاع النظافة بمختلف مستوياتها ومواقعها، ومنها دورات المياه.

وحول هذا الأمر، يقول المتحدث باسم أمانةبغداد عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "كوارد البلدية في قطاع النظافة تعملعلى مدى 24 ساعة في اليوم".

وأضاف أن "هناك أربع وجبات من الكوادرتباشر العمل على مدار اليوم، وان الدوائر البلدية البالغ عددها 14 دائرة بلدية في بغدادتباشر أعمال التنظيف على شكل وجبات، وبمعدل 6 ساعات لكل وجبة، اضافة الى وجود كابساتلرفع النفايات من المحلات السكنية والاسواق".

وأكد أن "دورات المياه العامة تخضعلأمانة بغداد، فيما تم استثمار بعضها من قبلالقطاع الخاص"، منوها إلى أن "وجود دورات المياه العامة في المتنزهات والكراجاتواماكن اخرى، وان امانة بغداد ومن خلال دوائرها البلدية تتابع نظافتها وإدامتها، وتحرصعلى ضرورة توفير الشروط الصحية الاخرى فيها".

وغالبا ما تقتصر دورات المياه العامة علىحارس واحد فقط، يقوم بأعمال الإدامة والنظافة وتوفير المستلزمات الضرورية فيها.

ويشكو بعض عمال وحراس دورات المياه من عدمتوفر مخصصات مالية للحراسة والتنظيف وشراء الصابون والأباريق والمستلزمات المهمة.

ويشير محسن كريم، وهو حارس في إحدى دوراتالمياه بمنطقة باب المعظم وسط العاصمة، إلى "عدم وجود مخصصات مالية لشراء الصابونوأوراق التنشيف وأباريق الماء والمعطرات".

ويؤكد في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدمتوفر تخصيصات مالية يدفع لاستيفاء مبلغ 500 دينار من كل مستخدم بغية سد حاجة دوراتالمياه من المستلزمات الضرورية".

ويختلف مستوى النظافة والمظهر العام لدوراتالمياه التي تخضع لإدارة حكومية عن الاخرى التي تخضع للمستثمرين وادارة القطاع الخاص.

وعن أسباب هذه المفارقة يوضح، أن "عدمنظافة دورات المياه الحكومية بشكل جيد مقارنة بدورات المياه والحمامات الخاصة، يعودالى عدم تعاون المواطنين وعدم حرصهم على النظافة".

ويؤكد، أن "البعض يرمي القناني الفارغةوالنفايات كيفما اتفق داخل دورات المياه، ولا يضعها في الموضع الخاص بالنفايات".

ويلفت الى "عدم قدرة الحراس على منعبعض المواطنين من التصرف غير المقبول عبر رمي النفايات أو العبث بالمياه وسوى ذلك".

وينوه إلى "معظم دورات المياه تغلقليلاً بشكل مبكر خشية حدوث سلوكيات وتصرفات غير اخلاقية تصدر من البعض، وليس بوسع الحارسوقف مثل هذه التصرفات لان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء".

وثمة دورات مياه أخرى رجالية ونسائية، تخضعللإستثمار ويديرها عمال من الجنسية الآسيوية جاؤا عبر شركات التشغيل المنتشرة في بغداد،ووفق مواطنين، تتوفر في دورات المياه هذه النظافة الجيدة والشروط الصحية بشكل دائم.

وفي هذا الصدد يؤكد المواطن عبد علي فدعم(40 عاماً) من منطقة الطالبية، لوكالة شفق نيوز، أن "النظافة والشروط الصحية الاخرىتتوفر بشكل دائم في دورات المياه التي تخضع لإدارة القطاع الخاص".

ويضيف: "تتوفر في هذه الدورات الماءوالصابون والشامبو والمحارم بشكل دائم، ولا ينقطع العمال عن إدامة الأرضيات باستخدامالعطور، فضلاً عن توفر مروحة او مبردة هواء لجعل الجو مناسباً، على عكس من الاجواءالخانقة في دورات المياه التي تديرها جهات حكومية، حيث الاجواء الخانقة والروائح التيتزكم الأنوف".

ويقارن فدعم بين دورات المياه في القطاعينالعام والخاص بـ"وجود نظافة عالية المستوى وتوفر الصابون الشامبو وابريق الماء،فيما لاتكاد تتوفر هذه المستلزمات في العديد من دورات المياه الحكومية".

ويتابع: "تغلق دورات المياه في القطاعالعام مبكراً، فيما تبقى دورات المياه في القطاع الخاص تعمل لوقت متأخر من الليل".

وفيالنهاية يتحتم على الحكومة تكثيف الجهود والاهتمام بالمرافق الصحية بكل أنواعهافهي واجهة البلاد، خاصة مع إعلان بغداد عاصمة السياحة العربية.