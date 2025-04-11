ينتميان لشبكة اتجار بالبشر.. اعتقال شرطيين عراقيين بتهمة "استعباد" عائلات فقيرة

2025-04-11 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول، مساء الجمعة، عن اعتقال شرطييناثنين ينتميان لشبكة اتجار بالبشر في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعةلجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال شخصين اثتين يعملان في سلك الشرطة، وينتميانلإحدى شبكات الاتجار بالبشر في قضاء الإصلاح، شرق مدينة الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "المعتقلين كانا يستعبدان العديدمن المواطنين (10 عائلات) في أعمال (الگدية) وأخرى (غير أخلاقية) وشاقّة، مستغلين فقرحالهم".