2025-04-11 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدى وجه أحد الصحفيين سؤالا للرئيس السوري الانتقالي ابو محمد الجولاني حول العراق عقب وصوله تركيا، الجمعة. وعند دخول الجولاني رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، سأله الصحفي: "هل ستزور العراق قريبا". وأجاب الجولاني: "إن شاء الله قريبا.. العراق أهلنا". ولم يقابل العراق الإدارة السورية الجديدة بالانفتاح الذي لاقته من بقية الدول العربية. ومطلع […]

