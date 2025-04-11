برلماني يقاطع جلسة الاثنين لغياب تعديل قانون وزارة التربية عن جدول الأعمال

2025-04-11 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب حيدر الحسناوي، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، مقاطعته لجلسة مجلس النواب المقررة يوم الإثنين المقبل.

وقال الحسناوي في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، :"لن نحضر جلسة مجلس النواب يوم الاثنين القادم إلا بإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية للشروع بالقراءة الأولى والثانية وتعديله بما ينصف رسل العلم".

وكانت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، قد نشرت بوقت سابق مساء اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الإثنين المقبل وخلا من مناقشة مطالب التربويين بعد تشكيل لجنة نيابية لمتابعتها.

يشار الى ان مجلس النواب، عقد أمس الخميس، جلسة خاصة لمناقشة مطالب التربويين بعد ايام من تظاهرات واعتصامات للكوادر التعليمية والتربوية تطالب بتحسن واقعهم المعاشي واصدار سلم الرواتب وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكني.

وجاء في نص مقررات جلسة البرلمان، أمس "تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ المطالب، ورفع توصيات الجلسة إلى الجهات التنفيذية المعنية، والدعوة إلى جلسة لاحقة موسعة يُستدعى فيها ممثلين عن وزارتي التربية والمالية لمناقشة الموارد المالية والإصلاحات اللازمة.

كما شكل مجلس النواب لجنة مشتركة من مجلس النواب ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ المطالب، ورفع توصيات الجلسة إلى الجهات التنفيذية المعنية، و️ الدعوة إلى جلسة لاحقة موسعة يُستدعى فيها ممثلين عن وزارتي التربية والمالية لمناقشة الموارد المالية والإصلاحات اللازمة.