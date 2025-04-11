انتشال جثة شاب غرق في نهر ديالى بعد 14 ساعة من البحث المتواصل

2025-04-11 23:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، (11 نيسان 2025)، انتشال جثة شاب بعد عملية بحث استمرت 14 ساعة متواصلة في محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قره تبه السابق، وصفي التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "فريقًا من الغواصين يرافقهم الأهالي، نجحوا بعد عملية بحث استمرت أكثر من 14 ساعة في نهر رئيسي في مقاطعة نارين شرق ناحية قره تبه، في انتشال جثة شاب غرق مساء يوم أمس أثناء الصيد".

وأضاف، أن "الجثة تم نقلها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، ومن ثم تسليمها لذويه لإجراء مراسيم الدفن".

وأكّد التميمي، أن "هذه أول حالة حادث غرق في ناحية قره تبه خلال عام 2025"، مشيرًا إلى أن "هذه الحادثة تعد دعوة للأهالي، خاصة سكان القرى القريبة من نهر ديالى وبقية الجداول، بضرورة الحذر والابتعاد عن السباحة في الأماكن العميقة لتفادي تكرار مآسي فقدان الأرواح كما حدث في السنوات الماضية".