نيجيرفان بارزاني يجتمع مع أحمد الشرع في أنطاليا

2025-04-11 23:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليمكوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمدالشرع، في مدينة أنطاليا التركية.

وانطلقت يوم الجمعة، أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسيالرابع، تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

وعُقد المنتدى برعاية أردوغان، الذي ألقى كلمة الافتتاح،وأعرب عن أمله أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير، وتوجيه رسالة سلام إلى شعوبالعالم أجمع.

ويشارك في المنتدى هذا العام أربعة آلاف ضيف محلي وأجنبي،من بينهم 20 رئيساً ورئيس وزراء، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول،و60 ممثلاً رفيع المستوى من المنظمات الدولية.

ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من بين القادةالعشرين الذين وجهت لهم الحكومة التركية دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى، إلى جانبوزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، ممثلاً عن بغداد.