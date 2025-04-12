دولة القانون تدعو لإدراج تعديل قانون وزارة التربية ضمن جلسات البرلمان المقبلة

2025-04-12 00:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت كتلة "دولة القانون"، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، رئاسة مجلس النواب إلى إدراج فقرة تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة، في خطوة تأتي لتعزيز الدعم الموجّه إلى الكوادر التربوية والنهوض بالقطاع التعليمي في البلاد.

وقال النائب عن الكتلة ياسر المالكي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقاً)، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "كتلة دولة القانون تدعو رئاسة المجلس إلى إدراج تعديل قانون وزارة التربية في جدول أعمال الجلسة المقبلة"، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي "تأكيدًا على التزام الكتلة بدعم الكوادر التربوية، وحرصها على نصرة حقوقهم المشروعة".

وأشار المالكي إلى أن الكتلة تنطلق في موقفها من "إيمانها العميق بالدور المحوري الذي تؤديه الأسرة التربوية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل".

مطالبات بتعديلات جوهرية في القانون

يأتي هذا التحرك في ظل مطالبات واسعة من الكوادر التعليمية بإجراء تعديلات على قانون وزارة التربية، تتعلق بتحسين الظروف الوظيفية، وإعادة النظر في بعض فقرات التعيين والترفيع، فضلاً عن بنود تتعلق بتوزيع الحصص التدريسية والمناهج.

وكانت منظمات تربوية ونقابات المعلمين قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في تعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات العملية التعليمية، لا سيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتحول نحو التعليم الإلكتروني، فضلًا عن النقص في البنى التحتية للمدارس في بعض المحافظات.