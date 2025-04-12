خلال لقائه نيجيرفان بارزاني.. الشرع: نريد علاقات قوية مع بغداد وكوردستان

2025-04-12 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، تفاصيل اجتماع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بالرئيس السوري أحمد الشرع، في مدينة أنطاليا التركية.

وبحسب البيان، فقد بحث اللقاء مستقبل علاقات سوريا مع العراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وأكد على ضرورة محاربة خطر داعش.

وعبر الشرع عن رؤيته لسوريا لتكون شاملة لكل المكونات وتكون بلدا لكل المواطنين والطوائف ويحمي الدستور حقوقهم.

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان أشاد بآراء الرئيس السوري، مؤكداً على أهمية السلام والاستقرار في البلاد والحل السياسي للمشاكل بما يضمن حقوق كافة المكونات وخاصة الشعب الكوردي في سوريا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد أكد الشرع رغبة بلاده في إقامة علاقات قوية مع العراق وإقليم كوردستان بما يخدم مصالح الجانبين ويساعد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وناقش اللقاء أيضا الأزمة الإقليمية وتداعياتها على العراق وسوريا.