كركوك.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مواطنيين كورد

2025-04-12 00:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، مساء الجمعة، عن العثور على مقبرة جماعية في معسكر طوبزاوة تعود لمواطنين كورد جنوب كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إنه "تم العثور على مقبرة جماعية في معسكر طوبزاوة الواقع في منطقة طوبزاوة جنوبي محافظة كركوك"، مبيناً أن "المقبرة تضم عشرات الجثث من المواطنيين الكورد الذين أعدمهم النظام السابق في مقابر جماعية ضمن فترة الأنفال".

وتابع المصدر، أن "لجنة مختصة سوف تقوم بالنظر في هذه المقبرة لمعرفة أعداد الشهداء الموجودين فيها".

هذا وشهدت حوادث مأساوية عديدة في فترات مختلفة، خاصة في زمن النظام السابق واحدة من أشد الجرائم التي وقعت هناك كانت المقابر الجماعية، حيث دفن فيها الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا للقتل الجماعي.

وتشير التقارير إلى أن المقابر الجماعية كانت نتيجة حملات قمعية مكثفة استهدفت الجماعات العرقية والدينية، خصوصاً الكورد والشيعة في العراق، وما يزال العديد من العائلات يبحثون عن أقاربهم المفقودين الذين لم يتم العثور عليهم بعد.

وبعد سقوط النظام في 2003، تم الكشف عن العديد من هذه المقابر في كركوك ومناطق أخرى، وقد عملت السلطات العراقية والمنظمات الدولية على فتح المقابر وإجراء التحقيقات للتعرف على الضحايا وتقديم العدالة لعائلاتهم.