حادثان "دمويان" في كركوك وذي قار وزخم مروري بطريق خارجي

2025-04-12 00:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء الجمعة،بمصرع وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، بحادث سير مروع في محافظة كركوك، فيما سجلطريق كركوك- سليمانية، زخماً غير مسبوق بسبب خروج العائلات للتنزه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع علىطريق داقوق طوز خورماتو (35 كم جنوب كركوك)، حيث انقلبت سيارة نوع (كامري) بسببخلل وقع في السيارة ما أدى إلى انقلاب السيارة قرب قرية حفتخار بداقوق".

وأضاف المصدر، أن "الحادث اسفر عنه مصرع اثنينواصابة ثلاثة اخرين من عائلة واحدة وتم نقل الجثث إلى الطب العدلي والمصابين إلىمستشفى داقوق للعلاج".

وفي السياق، أكد مصدر آخر، أن "طريق كركوك – السليمانية،شهد انقطاعاً من منطقة تكية الى قرهنجير، بسبب خروج العائلات للتنزه، مما ولد ضغطاعلى الطريق العام وانقطاع الطريق لساعات بسبب الزحام".

وفي الناصرية، أخبر مصدر ثانٍ، الوكالة، بإصابة 9 مواطنين بينهم 4 نساء، نتيجة حادثي سير، وقعا على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار، حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى سوق الشيوخ العام، لتلقي العلاج.