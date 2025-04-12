ارتفاع كبير ومفاجئ للذهب في أسواق بغداد

2025-04-12 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، مساءالجمعة، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أونصة الذهب حولالعالم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواقالجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت اليوم، سعر بيع للمثقال الواحدعيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألفدينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحدعيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 640 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 636 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقالالذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهبالعراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار .

ويأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع كبير لأونصة الذهب عالميا،لتصل إلى 3.247 دولار للأونصة (أوقية)

والأونصة هي إحدى وحدات قياس الكتلة، وهي مستخدمة في عددمن الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتساوي 28,349523125 جراماً، لكن بالنسبةللأونصة كوحدة قياس المعادن النفيسة فتساوي 31.1034768 جراماً، وتسمى "أونصةتروي".