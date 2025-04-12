2025-04-12 00:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعرحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، بالمباحثات المقرر عقدها غداً السبت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل يوم الجمعة في مقر إقامته بمدينة أنطاليا التركية، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رئيس الوفد الإيراني المشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأعرب فؤاد حسين عن ترحيبه بالمباحثات المقرر عقدها يوم غد السبت في سلطنة عُمان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".وتابع، "كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما في كل من سوريا ولبنان واليمن، حيث أكد السيد الوزير أهمية تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي لمعالجة تلك القضايا".من جهته، قدّم وكيل وزارة الخارجية الإيرانية دعوة رسمية باسم بلاده إلى فؤاد حسين لحضور “منتدى طهران للحوار”، المزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أيار المقبل.