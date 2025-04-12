كتلة دولة القانون تدعو لإدراج قانون وزارة التربية ضمن جلسة البرلمان المقبلة

2025-04-12 00:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعت كتلة دولة القانون النيابية، رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.وقال رئيس الكتلة النائب ياسر المالكي في تدوينة على منصة (x) ، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "كتلة دولة القانون تدعو رئاسة مجلس النواب إلى إدراج فقرة تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، تأكيدًا على التزامها بدعم الكوادر التربوية، وحرصها على نصرة حقوقهم المشروعة، انطلاقًا من إيمانها العميق بدورهم المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل".



