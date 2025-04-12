وفاة طفلة وامرأة ورجل.. أمسية عنيفة في بغداد

2025-04-12 00:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، بتسجيل ثلاث حوادث في العاصمة مساء الجمعة، أسفرت عن مصرع رجل وامرأة وطفلة بحادث سير وحالة انتحار والأخيرة بتعنيف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً لقى مصرعه نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام عجلته بكتلة كونكريتية ضمن ناحية اليوسفية جنوب العاصمة بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث وقع مساء اليوم، نتيجة فقدان السائق السيطرة على مركبته"، مبيناً أن "مفارز الشرطة نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "امرأة أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها ضمن قضاء ابو غريب".

وأضاف أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد، والشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب".

وفي حادثة ثالثة، أوضح المصدر، أن "طفلة تبلغ من العمر ما بين 9 إلى 11 عاماً، توفيت نتيجة تعرضها لتعنيف يعتقد أنه قد حدث من قبل ذويها، وذلك ضمن منطقة الحميدية شرقي العاصمة".

وبين المصدر أن "قوة أمنية تحفظت على والد الطفلة لأغراض التحقيق معه للوصول إلى نتيجة التعنيف، بينما جرى نقل جثة الطفلة إلى الطب العدلي".

وفي حادث آخر، أخبر المصدر، بأن "شاباً تولد 2009 أقدم على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسة، مستخدماً سلاحاً حكومياً يعود الى والده (ضابط في وزارة الداخلية) في منطقة السريدات شمال العاصمة".