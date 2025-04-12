2025-04-12 01:45:04 - المصدر: ايشان

حذر ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة، طلبة الجامعات من مد يدهم إلى المال الحرام، فيما قال إن الأمل معقود فيهم وعليهم ألا يمنحوا عقولهم إجازة عن التفكير. وذكر السيد الصافي خلال حفل التخرج المركزي، الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة، بمشاركة خمسة آلاف طالب من الجامعات العراقية: “الأمل معقود فيكم، لا تمنحوا عقولكم […]

ظهرت المقالة ممثل المرجعية لطلبة الجامعات: إياكم أن تمدوا يدكم للمال الحرام.. أملنا معقود فيكم أولاً على ايشان.



