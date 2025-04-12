وزير الخارجية الامريكي يؤكد ضرورة اعادة فتح خط انابيب كركوك بين العراق وتركيا

2025-04-12 02:00:04 - المصدر: كونا

واشنطن – 11 – 4 (كونا) -– اكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة ضرورة اعادة فتح خط أنابيب نفط كركوك الرابط بين اقليم كردستان في العراق وميناء جيهان التركي.وقالت المتحدث باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان صحفي ان الوزير روبيو اكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني على "الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق في مجال توسيع نطاق فرص الأعمال وتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الديمقراطية".واضافت بروس ان الجانبين اتفقا على اهمية الاسراع في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا بشكل فوري بهدف حماية الاستثمارات الأمريكية السابقة وجذب استثمارات مستقبلية. (النهاية) ا م م / ر ج