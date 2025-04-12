بعد تجديد عقده.. تفاصيل راتب صلاح الجديد مع ليفربول

2025-04-12 09:00:02 - المصدر: واع

متابعة-واعمن المقرر أن تمتد حقبة النجم المصري محمد صلاح المليئة بالألقاب مع فريقه ليفربول إلى عقد من الزمان، بعد أن وقع عقداً جديداً مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ولم يكشف ليفربول عن مدة عقد صلاح الجديد خلال إعلانه عن تمديد التعاقد أمس الجمعة، لكن اللاعب ألمح إلى أنه سوف يستمر داخل قلعة (آنفيلد) لمدة عامين آخرين.وأثبت صلاح البالغ 32 عاماً، نفسه كأحد أساطير ليفربول بتسجيله 243 هدفا في 394 مباراة بجميع البطولات، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي النادي العريق على مر العصور.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن يتقاضى صلاح راتباً أسبوعياً بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني ، بموجب العقد الجديد.بينما ذكرت إذاعة "توك سبورت" أن العقد الجديد سيمنح صلاح فرصة الوصول إلى 400 ألف إسترليني في الأسبوع، لكن عند احتساب الحوافز الإضافية.وأوضحت الإذاعة، أن هذا يعني حتمية تحقيق الجناح المصري بعض الشروط، من أجل الحصول على تلك الحوافز، ورفع راتبه بنحو 50 ألفا أسبوعياً.وانضم صلاح إلى الريدز عام 2017، قادماً من روما بمقابل يصل إلى 42 مليون يورو.وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاثة مواسم، سواء بشكل منفرد أو متساوياً مع لاعبين آخرين، كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وحصد 7 ألقاب رئيسية، من بينها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 ودوري أبطال أوروبا عام 2019.وبفضل أهداف صلاح الـ27، التي يتربع بها حالياً على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يحلق ليفربول في صدارة ترتيب المسابقة العريقة حاليا بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.ويسعى ليفربول للتتويج باللقب العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعادلة الرقم القياسي، كأكثر الأندية فوزاً بالبطولة عبر تاريخها، والذي يحمله حالياً الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.ويبدو صلاح قريباً من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة، ومعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله حاليا الفرنسي المعتزل تيري هنري، نجم أرسنال السابق، لاسيما في ظل ابتعاده بفارق 6 أهداف حالياً أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، المصاب حالياً، والذي سيغيب فترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.المصدر: روسيا اليوم