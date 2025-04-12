ميلان يسحق أودينيزي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

2025-04-12 09:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واععاد ميلان لطريق الانتصارات بالدوري الإيطالي، بعد فوزه 4-0 على مضيفه أودينيزي، ضمن منافسات الجولة 32.وظل التعادل السلبي قائما حتى جاءت الدقيقة 42، والتي شهدت تسجيل ميلان للهدف الأول عن طريق رافاييل لياو.وفي الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، أضاف ستراهينيا بافلوفيتش، الهدف الثاني للضيوف.وفي الشوط الثاني، سجل ثيو هيرنانديز، الهدف الثالث في الدقيقة 74، ثم أضاف تيجاني ريجنديرز، الهدف الرابع في الدقيقة 81.ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، وصالح جماهيره بعد الخسارة أمام نابولي، والتعادل مع فيورنتينا في آخر مباراتين.وأصبح هذا الانتصار هو 14 لميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في مثلهم.في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز 11.وباتت هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لأودينيزي، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 5 مباريات بالدوري.وأصبحت هذه الخسارة هي 14 لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7.