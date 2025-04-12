مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين

2025-04-12 09:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مجلس النواب، اليوم السبت، عن إضافة فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الاثنين.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس النواب أضاف فقرة القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل".



