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مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين

مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين
مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين
2025-04-12 09:05:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، عن إضافة فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الاثنين.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس النواب أضاف فقرة القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل".
 

مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين

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