رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزور أربيل اليوم

2025-04-12 10:00:03 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصرأعلن رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، عن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الإقليم اليوم السبت.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلاً عن مكتب رئيس وزراء الإقليم، أن "رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، سيستقبل اليوم السبت 12 نيسان ( أبريل) في تمام الساعة 11:00 صباحاً، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي".