النفط العراقي يعود الى المنطقة الخضراء

2025-04-12 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 64.84 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل انخفاضا ليبلغ 61.64 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.44+ لكليهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً آخر في أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 64.76 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 6150 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 1.46+ لكليهما.

المصدر: "بغداد اليوم" + وكالات