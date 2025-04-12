اليوم.. أربع مواجهات بختام الجولة 27 لنجوم العراق أبرزها مباراة الصدارة

2025-04-12 10:00:11 - المصدر: شفق نيوز

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شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، مواجهات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات في بغداد والسليمانية والرمادي، أبرزها ستقام وسط العاصمة في مباراة البحث عن صدارة الدوري.

وتنطلق ثلاثة من تلك المواجهات عند الساعة الـ5:00 عصراً، حيث تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب الزوراء، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وخطف نقاط اللقاء الثلاثة لتحسين مواقعهما المتأخرة.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق نوروز صاحب الأرض والجمهور الطامح لتحقيق الانتصار اليوم، على حساب ضيفه فريق نفط ميسان الذي يحاول هو الآخر خطف نقاط اللقاء للالتحاق بركب الفرق الستة في المقدمة، وتقام المباراة على ملعب نوروز.

ويلاقي فريق الكرمة على ملعبه في الرمادي، ضيفه فريق الطلبة، حيث يسعى الكرمة لتعويض ما فقده في الجولة السابقة من نقاط بعد تعادله مع النفط، اذ يريد مصالحة جمهوره من خلال تحقيق الانتصار اليوم على ضيفه الطلبة المنتشي بفوز في الجولة السابقة بثلاثية على الحدود، والذي يحاول اليوم خطف الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة.

‏ويلاقي فريق الشرطة ضيفه فريق النجف في مباراة جماهيرية مهمة يسعى من خلالها الشرطة لاستعادة الصدارة في حال فوزه على ضيفه النجف الذي يسعى هو الآخر لتعويض خسارته الأخيرة أمام الكرخ ومصالحة جمهوره، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ7:30 مساءً في آخر مباريات الجولة 27 لدوري النجوم العراق لكرة القدم.