دوري نجوم العراق.. 3 مباريات في ختام منافسات الجولة الـ27

2025-04-12 10:10:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن مواعيد ثلاث مباريات في بغداد والمحافظات لحساب ختام الجولة الـ(27) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2024-2025).

ووفق جدول للاتحاد اطلعت عليه "بغداد اليوم"، تجمع أولى المباريات فريق الكهرباء وضيفه نفط البصرة على ملعب الزوراء في الساعة الخامسة مساءً، فيما يلتقي بنفس التوقيت فريق نوروز ونفط ميسان في المباراة التي يضيفها ملعب نوروز.

ويشهد ملعب الشعب في الساعة السابعة والنصف مساءً مباراة الشرطة وضيفه النجف على ملعب المدينة الشعب.



