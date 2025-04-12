اليوم.. الشرطة يلتقي النجف في ختام مباريات الجولة (27) من دوري النجوم

2025-04-12 10:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ(27) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة أربع مباريات في بغداد والمحافظات.ويستضيف ملعب الزوراء في الساعة الخامسة مساءً لقاء فريق الكهرباء مع نفط الجنوب .ويحتل الكهرباء المركز الخامس عشر برصيد (31) نقطة، فيما يأتي فريق نفط الجنوب بالمركز السابع عشر وفي جعبته (23) نقطة .ويشهد ملعب نوروز في محافظة السليمانية لقاء أصحاب الأرض مع نفط ميسان في الساعة الخامسة مساءً.ويقع فريق نوروز في المركز الرابع عشر برصيد(33) نقطة، فيما يحتل فريق نفط ميسان المركز الثامن (38) نقطة .وفي نفس التوقيت يستضيف فريق الكرمة على ملعبه نظيره الطلبة، ويحتل فريق الكرمة المركز الحادي عشر برصيد(36) نقطة، فيما يأتي فريق الطلبة في المركز الخامس وفي جعبته (43) نقطة.وفي آخر مباريات اليوم يلتقي فريق الشرطة بضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويحتل الشرطة المركز الثاني برصيد (53) نقطة، فيما يأتي النجف بالمركز الثالث عشر وفي جعبته (33) نقطة.