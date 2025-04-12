ألكاراز ينجو من فخ فيلس ويبلغ نصف نهائي مونتي كارلو للتنس

2025-04-12 10:15:03 - المصدر: واع

متابعة-واعواصل نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز مسيرته في بطولة مونتي كارلو للأساتذة، لفئة الـ1000 نقطة، بعدما تأهل للدور قبل النهائي.وقدم ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، عرضاً شجاعاً أمام نظيره الفرنسي آرثر فيلس، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-6 و7-5 و6-3 في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً بفرنسا.وعلى ملعب (رينيه الثالث)، كاد ألكاراز أن يخسر المباراة في عدة مناسبات، لكنه رفض الاستسلام في مباراة اتسمت بالتسديدات القوية من كلا اللاعبين، وأنقذ اللاعب الشاب 3 نقاط حاسمة لكسر إرساله في المجموعة الثانية، التي كانت حينها تشير لتعادل اللاعبين 5-5.وقال ألكاراز عقب المباراة: "أردت فقط أن أبقى قويًا وانتظر فُرصتي. اعتقد أن مستوى فيلس مرتفع حاليًا، ويضغط بشدة على خصومه. اليوم شعرت بذلك، لكنه في بعض اللحظات ارتكب بعض الأخطاء، وحاولت استغلالها على أكمل وجه وانتظرت حظوظي".وأضاف اللاعب الإسباني في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين "في المجموعة الثانية، أنقذت نقاط كسر الإرسال، ثم نجحت في كسر إرساله بتلك المجموعة".وأوضح ألكاراز: "في المجموعة الثالثة، كنت أحاول فقط تقديم أداء جيد وعندما كنت متأخراً في كسر إرسال، حاولت فقط الاستمرار واللعب بقوة، وأن أكون قوياً ذهنياً وبدنياً".وضرب ألكاراز موعداً في المربع الذهبي للبطولة مع مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الذي لم يجد صعوبة في التغلب على الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة 6-3 و6-2.المصدر: كورة