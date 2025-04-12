2025-04-12 10:18:04 - المصدر: ايشان

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن وزير الخارجية الإيراني ورئيس فريق التفاوض النووي عباس عراقجي وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني. وقال التلفزيون الإيراني إن “طائرة عراقجي وصلت إلى العاصمة مسقط، ويرافقه نائبه للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، بالإضافة إلى […]

ظهرت المقالة هل ستحتفظ إيران بما صبرت على عذابه 40 سنة؟.. عراقجي يبدأ رحلة مفاوضات النووي أولاً على ايشان.



